Около 100 украинских туристов третьи сутки не могут улететь из ОАЭ

Третьи сутки почти 100 украинских туристов находятся в транзитной зоне аэропорта города Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов и не могут вернуться в Украину из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia.

Об этом некоторые из них написали на своих страницах в Facebook.

«Официальная причина – туман. Какой это туман - хорошо видно на фото в первом комментарии. Куча других рейсов, но только на Киев держат трое суток. Выйти люди не могут из-за отсутствия визы, билетов на другие рейсы нет. Ближайшие перспективы - сидеть там еще как минимум сутки. Среди туристов есть дети (около 7), средний возраст которых 6 лет. Туроператор Join UP полностью абстрагировался от этой проблемы, наверное поступил со своими клиентами так, как ему подсказывает его профессиональная этика. МИД молчит. ГСЧС молчит. Посольство на автоответчике. Приезжал консул, но ничем не помог – поцокал языком, покачал головой и уехал праздновать Новый Год», - написал пользователь Ilia Kenigshtein.

Другой пользователь Maryna Lukianova на своей странице отметила, что вчера консул помог им оформить посадочные талоны на сегодняшний утренний рейс.

«Погода летная, но наш самолет задерживают уже на 4 часа! Представители СМИ, не оставайтесь равнодушными. Понимаю, что события не способствуют новогоднему настроению, но мы тоже очень хотим встретить праздники дома!» - написала она.

Она также обратилась к представителю МИД Алексею Макееву, отметив, что их рейс отменили.