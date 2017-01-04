Николаевец похудел на 63 килограмма на телепроекте «Зважені та щасливі»

Николаевский участник проекта «Зважені та щасливі» Владимир Гонта не стал победителем шоу, но похудел на 60 с лишним килограммов. В финальном выпуске парень рассказал, что нашел свою любовь и состоит в отношениях с участницей проекта.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

В начале проекта Гонта обещал, что в декабре он станет красавчиком и покорителем женских сердец. Его избранницей стала участница шоу Татьяна Воловик.

- С Таней у нас все серьезно, - заявил Владимир в эфире.

Что касается самой Татьяны, то в первом выпуске шоу она представилась как любвеобильная девушка, у которой уже было минимум 50 парней.

- Я использую мужчин, потому что я люблю деньги, - не скрывала девушка.

Но в то же время она считала, что ее тоже используют, так как нормальный мужчина не будет любить «жирную бабу». В финальном выпуске девушка призналась, что на проекте она нашла свою любовь. Воловик считали потенциальной финалисткой, но из-за травмы она покинула проект ранее. Владимир Гонта оказался в шаге от победы как участник домашнего похудения. Финальное взвешивание показало, что он сбросил 63 кг, и таким образом, из парня весом 141 кг он превратился в юношу, весящего 78 кг.

Касательно другой николаевской участницы Кристины Головченко, то на финальном взвешивании ее результатом стало 95 кг. Таким образом, придя на шоу с весом в 111 кг, она сбросила 16 кг. По словам Кристины, она переехала в Киев и даже встретила свою любовь.

Напомним, ранее сообщалось, что семья из Николаевщины выиграла в популярном телешоу «Зважені та щасливі 5».