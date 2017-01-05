В Минообороны планируют сделать ракетные стрельбы в Причерноморье регулярными

Учебные воздушные ракетные стрельбы на юге Украины и над Черным морем будут регулярными.

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в интервью «5 каналу».

По его словам, реакция России на ракетные стрельбы Украины, проведенные над Черным морем 1-2 декабря 2016 года, была неадекватной.

«Реакция Москвы была прогнозированной, но слишком резкой по моему мнению», - подчеркнул министр.

Полторак заявил, что Минобороны было готово к нанесению РФ ракетного удара по украинским пусковым установкам в Херсонской области. В то же время он отметил, что учения прошли успешно, и Минобороны намерено сделать их регулярными.

«Я оцениваю эти учения как очень удачные и очень нужные. Мы ни у кого спрашивать не собираемся, какие учения проводить нам на нашей территории. Они будут регулярными настолько, насколько нам нужно будет их проводить. Мы их будем проводить», - заявил Полторак.

По его словам, практически ни одной внештатной ситуации во время учений не произошло.

Напомним, 6 ноября в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о планах провести учения Воздушных сил ВВС с 1 по 2 декабря 2016 года в южной части Украины. Россия в ноте к военному атташе в составе посольства Украины в РФ пригрозила ракетным ударом в случае проведения Украиной военных учений рядом с Крымом. Как сообщали в Кремле, за ситуацией следит лично президент РФ Владимир Путин. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посредине Керченского пролива, а там Украина стрелять не намерена.

1 декабря учения стартовали - никакой реакции со стороны России не последовало.