Яка сім'я, таке і сонечко (елочка)

В Николаеве продолжают бушевать страсти вокруг обличения недостатков и поиска виновников провала новогодних празднований на главной площади города, куда наш супер-мэр решил перетащить из Каштанового сквера елочку-пенсионерочку (именно тек ее ласково назвала начальник управления культуры Лилия Заворотняя, напомнив о ее 9 летнем возрасте).

Но, видимо, во время новогоднего отпуска, перечитывая каждый день в Facebook, очередную порцию праведного гнева, Александр Сенкевич уже сто раз пожалел, что не прислушался к настоятельным советам все той же Заворотней, которая, как утверждают знающие люди в мэрии, убеждала его в этом году оставить елку на старом знакомом месте. Среди обоснований такого предложения начальницы управления культуры, с ее уст звучали аргументы, что концепция и инфраструктура площади еще не готова для масштабного проведения там подобных мероприятий.

Хотя не совсем понятно, что же в течении всего предыдущего года мешало мэру, депутатам и управлению культуры заниматься организационной и финансовой подготовкой к новогодним праздникам. Или наши городские власти не знали, что Новый год ежегодно наступает с 31 декабря на 1 января.

Но наш мэр Александр Сенкевич был бы не Александром Сенкевичем, если бы не доказывал самому себе и всем остальным, что он супер-мэр и «зарождатель» новых трендов.

Быть «Йолке» на площади! «Йолке» быть вместо дедушки Ленина даром что ли я его постамент все лето сносил, – постановил мэр и все закрутилось.

Дополнительным стимулом к бурной деятельности на площади, как говорят, в итоге стало и настойчивое убеждение его верного партийного соратника, поборника бездомных животных, улучшателя питания в детских садах/школах и благоустроителя собственного подвала Вячеслава Апанасенко. Именно этот знатный деятель, как утверждают обитатели мэрии, был главным идеологом проведения ярмарки с установкой домиков на площади для организации в них бойкой торговли глинтвейном, сладкой ватой и другими новогодними кулинарными изысками.

Наверное не давало покоя Вячеславу Апанасенко его ресторанное прошлое и настоящее, поэтому он решил заняться тем, что, как он думает, умеет делать неплохо: кормить и поить состоятельных николаевцев. Правда не совсем понятно зачем он решил купить такое большое количество этих домиков и каким количеством глинтвейна он собирался упоить николаевцев и гостей города.

Все бы хорошо, но что-то пошло не так. То ли комбинат школьного питания, которому, как говорят, Апанасенко поручил закупку и установку домиков, с организацией в них глинтвейновой торговли не успел вовремя все проплатить, отщипнув чуток денег от бюджета детского питания, толи сам Апанасенко думал, что предприниматели выстроятся в очередь к нему за почетное право торговать в этих "домиках Фродо и дядюшки Бильбо" с непременным желанием заработать на сдаче в аренду и на других гешефтах, толк в которых так знаком Господину Апанасенко.

Но желающих торговать в не вовремя поставленных домиках оказалось совсем не много.

Поговаривают, что главный девиз под которым Апанасенко вместе с мэром настаивал на перемещении елки на площадь был следующий: «Даже если и не получиться, пусть Николаевцы видят, что мы что то делаем, и в городе что то происходит. А что конкретно, это уже дело второе».

Тем более, серьезным имиджевым ударом для них оказалась инициатива, с которой оперативно выступил народный депутат Артем Ильюк, "подаривший" городу ледовый (пластмассовый) каток, распиарив это действо с невероятным размахом.

После всех провалов городской власти в организации новогодних празднований, основной удар критиканов обрушился на мэра Николаева. Но я вот считаю, что, все таки, это незаслуженно. Во всех поисках и обличениях главных виновников провала новогодних торжеств на главной площади города забыли еще об одном персонаже, который в рамках своих функциональных обязанностей, занимая должность профильного вице-мэра, как раз и имеет непосредственное отношение к организации и проведению подобных мероприятий.

Согласитесь, это несправедливо, когда герои остаются неназванными и не получают заслуженных «благодарностей». Город должен знать своих героев в лицо, тем более, что это лицо решило буквально недавно стать еще и лицом нового антикоррупционного и молодого движения, зарождающейся партии Михаила Саакашвили.

Не успело, как говориться, остыть под ним кресло главного УДАРовца, как наш герой решил пересадить свой "ударный потенциал" в новое партийное кресло партии грузинского реформатора.

Возможно, в связи именно с этими политическими перебежками, целому вице-мэру по гуманитарным вопросам Евгению Шевченко, которым он пытается работать по совместительству с политическим трудоустройством и заполнением квоты Давида Макарьяна в команде нашего супер-мера, было не до деталей во время организации и проведения достойного празднования Нового года на главной площади города Николаева.

Повторюсь, досталось всем: мэру Сенкевичу, начальнице управления культуры Заворотней, агентству развития, но только не Евгению Шевченко, хотя вопросы к нему у мэра и у депутатов должны были появиться еще после "п@дарасии" на День города. Но он «отпетлял» незаметно тогда, подставив под удар Сенкевича, хитро и молча петляет и сейчас.

Хотя, может я и преувеличиваю с обличением нашего представителя партии Саакашвили, возможно, его, как вице-мэра, просто всерьез никто не воспринимает?

Может, это он просто театрально позировал перед телекамерами, уверенно держа в руках план-карту устройства праздничной площади и установки елочки-пенсионерочки в компании с еще одним чудиком молодой-старой команды Сенкевича Андреем Палько, а на самом деле ни на что и не влияет. К стати, пухленькие щечки от успешного освоения бюджетов городского Департамента ЖКХ его директора – это отдельный разговор...

Вот такие у нас с вами, друзья "герои нашего времени".

Яка сім'я, таке і сонечко (елочка)