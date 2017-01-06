Николаевские патрульные поймали двух парней, выхвативших у девушки сумочку

Патрульные полицейские задержали двух подозреваемых в ограблении девушки – у одного из них в кармане нашли ее маникюрный набор.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Николаева.

В четверг, 5 января, около 21:00 патрульные получили сообщение об ограблении. Женщина рассказала инспекторам, что на проспекте Центральном, недалеко от перекрестка с улицей Садовой, к ней подошли двое молодых людей, один из которых толкнул ее, а другой вырвал сумку. После этого они побежали в сторону улицы 3-ей Слободской. В сумке находился мобильный телефон, кошелек с деньгами и карточками, а также маникюрный набор.

«Во время отработки прилегающей территории стражи порядка лиц, похожих на злоумышленников не нашли. Однако уже сегодня, около 7 часов утра, на улице Чкалова патрульные заметили двух человек, которые были похожи на грабителей. Остановив подозреваемых, инспекторы пригласили их в отдел полиции. Там 23-летние мужчины выложили все вещи из своих карманов. Среди них оказался и выключен похищенный телефон и банковские карточки и даже маникюрный набор», - сообщили в полиции.

Один из подозреваемых не смог объяснить, откуда у них оказались указанные вещи. Другой же стал уверять, что все это принадлежит ему. Оба подозреваемых патрульные передали следователю.