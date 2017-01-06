Одесса и Николаев пострадают от стихии больше остальных: Гидрометцентр квалифицирует погоду как опасную

Больше всего снега во время непогоды 6-8 января в Украине выпадет в Одесской и Николаевской области – высота снежного покрова увеличится до 30-35 см.

Об этом заявил начальник Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида 6 января, передает «112 канал».

На остальной территории погода также резко ухудшится. В частности, по прогнозам, 6-7 января осложнения погодных условий ожидаются также в Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской областях. Там будут сильные снегопады, метели, снежные заносы.

Высота снежного покрова увеличится до 25-30 см в Кировоградской обл., 20-25 - в Черкасской, 20-25 - Полтавской и Сумской. В Черниговской, Киевской и Винницкой областях высота снежного покрова увеличится до 13-19 см.

Погодные условия в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях 6 и 7 января Гидрометцентр квалифицирует как опасные явления.