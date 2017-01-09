Одесситка пожаловалась в соцсети на заснеженный вагон – глава «Укрзалізниці» обещает устроить проверку

«Укрзалізниця» проведет расследование ненадлежащего размещения пассажиров Одесской железной дороги.

Об этом заявил на своей странице в «Facebook» глава правления компании Войцех Балчун.

Ранее, 7 января одесситка Елена Пономарева, которая ехала поездом Одесса – Ужгород, пожаловалась на холод и снег в вагоне.

«Прилично замерзнув на перроне, я с радостью забежала в вагон. То, что там не топят, я поняла только через час... После пяти-шести моих настоятельных просьб меня и пятерых соседей, которых я подговорила не мириться с тем, что происходит, таки переселили в соседние вагоны. Здесь действительно тепло», - рассказала она в «Facebook».

«Ни одна жалоба не останется без внимания. В ситуации разбираемся», - заявил Бальчун.

По его словам, 10 января, в Одесскую железную дорогу приедет комиссия от «Укрзалізниці» для проверки руководства депо.

«Есть вопрос относительно руководства депо. Проводники жалуются на качество угля. Отобрали пробы, отдали на экспертизу», - отметил Балчун.

Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожные билеты подорожают в 2017 году.