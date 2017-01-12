В Нидерландах все пассажирские поезда перевели на ветряную электроэнергию

Все поезда в Нидерландах, начиная с 2017 года, полностью перешли на электроснабжение, вырабатываемое силой ветра.

Об этом сообщает газета «Сегодня».

В основном пассажирском железнодорожном перевозчике Нидерландов Nederlandse Spoorwegen (NS) отметили, что таким образом, Нидерланды стали первой страной в мире, где все поезда перешли на ветровую энергию.

Согласно данным NS, один ветрогенератор, работающий в течение часа, может снабдить один поезд энергией на 200 км пути. Каждый день самая крупная компания Нидерландов Nederlandse Spoorwegen перевозит 600 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подписала договор о кредите на 300 миллионов евро на модернизацию железнодорожных путей на Николаевщине.