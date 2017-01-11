Спасатели просят николаевцев быть осторожными из-за непогоды и гололеда

Спасатели призвали николаевцев быть внимательными и осторожными из-за непогоды и гололеда.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Согласно прогнозу Николаевского областного центра гидрометеорологии 11 января на территории области и Николаева ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температурные показатели достигнут ночью 6-11 градусов мороза, днем ​​от 3 мороза до 2 градусов тепла.

«Будьте крайне внимательными на улицах города, так как при гололеде возможны падения с последующими переломами и вывихами. Пожилым людям и беременным женщинам в «скользкие» дни лучше не выходить из домов. Ограничьте пользование собственными транспортными средствами. Избегайте длительного нахождения на улице. Ни в коем случае не выходите на водные объекты и лед».

«Если все же собрались на улицу, запомните следующие правила:

- правильно подберите зимнюю обувь с глубоким протекторным рисунком на подошве;

- ходите по тротуарам, посыпанным песком или солью, или по не смятому снегу на внутреннем краю тротуара;

- ступая на лед, максимальную нагрузку делайте на пятку, а не на носок;

- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и получения тяжелых травм, особенно переломов;

- берегитесь «катков», припорошенных снегом, ходите по освещенной части тротуара, не перебегайте проезжую часть дороги», - рассказали в службе спасения.