«Строительство дороги перфекциониста»: австралийские дорожные рабочие прославились на весь мир

В Сети прославились асфальтоукладчики, которые эффектно и быстро построили 5 км новой дороги в западной Австралии. Ролик набрал 14 миллионов просмотров в Facebook.

На видео, снятое квадрокоптером , обратило внимание издание Mashable.

Идея снять процесс с высоты принадлежала генеральному директору компании-застройщика Moora Алану Нисону. Он даже представить не мог, что на его ролик будет такая реакция.

"Мы гордимся и все удивлены. Мы очень довольны работой наших сотрудников и рады, что они получили признание", - рассказал Нисон.

Строители выравнивают дорогу, потом заливают ее гудроном, и сверху битумом. В этом ролике идеально все:

Напомним, в Китае строители за двое суток разобрали старый и построили новый мост.