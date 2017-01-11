Выпускников военных кафедр после призыва будут отправлять в АТО только добровольно, - Генштаб

Заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Марк Андрусяк сообщил, что призванных офицеров запаса, которые закончили военную кафедру, будут привлекать к проведению АТО только добровольно.

Об этом сообщает «112. Украина».

«Что касается их привлечения к АТО. Действительно, мы планируем призывать их в боевые воинские части. Но это привлечение предусматривает их подготовку, как военнообученного ресурса для того, чтобы после освобождения причислить их к оперативному резерву первой очереди. Привлечение к АТО будет осуществляться исключительно в добровольном порядке. То есть эти офицеры запаса смогут написать рапорты, если они не захотят менять вид военной службы — и в добровольном порядке подключиться к проведению антитеррористической операции. Другой способ – это заключение контарктов. После этого они тоже смогут быть привлечены к АТО», — сказал Андрусяк.