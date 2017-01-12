Мэрия Николаева хочет установить «умные» остановки с интернетом и подогревом

В Николаеве хотят установить «умные» остановки. В таких комплексах можно будет согреться, подключиться к интернету и при необходимости вызвать полицию.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Так, 11 января мэр Николаева Александр Сенкевич встретился с делегацией англо-американской компании CLA Urban International. Эта компания посетила Николаев по приглашению «Агентства развития Николаева», чтобы презентовать свой проект современных остановочных комплексов и уличного освещения.

«Такие остановки подпадают под определение «умные». Там предусмотрены точки доступа к интернету, подогрев крыши и боковых панелей, тревожная кнопка для вызова полиции, экраны высокого разрешения и информационное табло. Эти комплексы полностью автономные, ведь используют энергию, выработанную солнечными батареями, и могут проработать 5 дней при пасмурной погоде, когда отсутствует источник энергии. Кроме того, там возможна установка камер видеонаблюдения и другого оборудования. Что касается уличного освещения, то оно также будет работать от солнечных батарей, что обеспечит полную автономность. Предусмотрено использование современных LED-светильников», - отмечено в сообщении.

В качестве пилотного проекта компания CLA Urban International предлагает установить два современных остановочных комплекса. Если проект успешно воплотят в жизнь, будет рассматриваться возможность продолжения сотрудничества в рамках софинансирования с городом. Кроме того, возможно и создание предприятия по производству таких комплексов в Николаеве – на данный момент остановки производят в США.

«Стороны обсудили места, где можно было бы разместить первые в Николаеве «умные» остановки. После этого специалисты компании CLA Urban International сделают соответствующие расчеты и представят городской власти разработанные прототипы остановочных комплексов», - пояснили в мэрии.

Напомним, ранее в центре Николаева установили 10 новых остановок - горожан попросили их не ломать. Кроме того, ранее николаевец показал ошибку рабочих при установке остановочного комплекса.