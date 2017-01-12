Апелляционный суд отправил экс-главу «Николаевского облавтодора» под домашний арест в ночное время

Вячеслав Шуличенко Апелляционный суд Николаевщины отправил под домашний арест в ночное время экс-начальника Николаевского облавтодора Вячеслава Шуличенко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.368 Уголовного Кодекса Украины («Получение взятки»).

Такое решение коллегия судей в составе Сергея Войтовского (глава коллегии), Ирины Значок и Елены Фарионовой постановила в четверг, 12 января, сообщает из зала суда корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 5 января судья Центрального райсуда Николаева Светлана Скрипченко не удовлетворила ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста. Скрипченко избрала для него меру пресечения в виде личного обязательства.

Прокурор Наталья Фень отметила, что риски уклонения Шуличенко от следствия не уменьшились и эти факты не были учтены следственным судьей при избрании такой мягкой меры пресечения как личное обязательство. Поэтому сторона обвинения просит отменить решение суда первой инстанции и удовлетворить их апелляцию о взятии экс-руководителя облавтодора под домашний арест. Прокурор рассказала, что санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Также Наталья Фень добавила, что несмотря на сданный загранпаспорт, Шуличенко может выехать на территорию временно оккупированной АР Крым, куда он уже неоднократно ездил ранее. Еще прокуратура опасается возможного влияния Вячеслава Шуличенко на других фигурантов дела.

Шуличенко рассказал, что его выезд в Крым был совершен три раза на протяжении одного месяца. По его словам, он ездил на аннексированный полуостров с детьми и женой, которых возил на оздоровление.

Адвокат Владимир Тимошин, возразил доводам прокуратуры и считает решение суда первой инстанции законным. Защитник отметил, что поездки в Крым его клиента были еще до начала производства, а сама территория и так является частью Украины. При этом Тимошин добавил, что Шуличенко мог сбежать при желании и ранее, но так и не подался в бега. Еще сторона защиты отметила, что экс-руководитель Службы автодорог Николаевщины Николай Шульга и замначальника облавтодора Евгений Прудник не допрашивались до этого времени, а также Шуличенко не может влиять на работников облавтодора, так как уже не является руководителем предприятия.

Владислав Шуличенко также пояснил суду, что он работает начальником николаевского филиала первомайского предприятия ООО «СМУ-13». У него ненормированный рабочий график, что не увязывается с домашним арестом. Он же якобы на данный момент является единым кормильцем в семье - его жена находится в декретном отпуске, оба ребенка несовершеннолетние.

Прокурор Наталья Фень Судьи Елена Фарионова, Сергей Войтовский и Ирина Значок Вячеслав Шуличенко и его адвокат Владимир Тимошин

В итоге, выслушав все стороны процесса, коллегия судей вынесла решение, что суд первой инстанции правильно оценил возможные риски со стороны Вячеслава Шуличенка влиять на ход следствия, но не учел это при избрании меры пресечения. Суд поддержал апелляцию прокуратуры, а также постановил об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под домашним арестом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция задокументировала факт вымогательства взятки директором ГП «Николаевский облавтодор» Вячеславом Шуличенко у субподрядчика в размере 400 тысяч гривен и открыла уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки в особо крупном размере»).

После этого, 8 ноября, прокуратура сообщила о подозрении Вячеславу Шуличенко в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.368 Уголовного Кодекса Украины («Получение взятки»).

Спустя два дня, после объявления подозрения, Центральный суд Николаева посадил Шуличенко под круглосуточный домашний арест на два месяца

Затем судья Иван Дирко смягчил домашний арест экс-директору «Николаевского облавтодора» Шуличенко, разрешив ему днем быть на свободе.