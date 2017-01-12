В Николаеве пранкеры раздавали людям на улице деньги

В Николаеве местные пранкеры устроили бесплатную раздачу денег на улице.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Так, один из участников выходки был обклеен 50-гривневыми купюрами, которые мог сорвать каждый желающий. Пранкеры прошлись по улицам и в общественном транспорте с табличкой с надписью: «Деньги для нуждающихся – берите».

В основном к парням подходили люди пенсионного возраста и собирали деньги. Сумму им никто не ограничивал, поэтому некоторые не останавливались на одной или двух купюрах. На акцию было выделено 4 тысячи гривен, а «раздали» пранкеры за 4 часа всего 3 тысячи гривен.

- На свой страх и риск… Николаев такой город. Мы думали, сейчас сорвут все деньги, и курточку заберут, и тебя заберут, - говорит пранкер Вадим Майборода. – Была подстраховка – люди, которые могли помочь в этой ситуации. Мы думали, что чуть ли не до избиения дойдет. В итоге сложилась совсем противоположная реакция. Все прошло отлично.

Напомним, ранее пранкеры из Южноукраинска проверили людей на щедрость: алкоголик собрал больше денег, чем нищий.