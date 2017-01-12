Всеукраинскому Общественному движению «Родители – против наркотиков!» – второе дыхание! (обновлённое и дополненное)

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Четвртое Открытое письмо Николаевскому губернатору Савченко А.Ю.

Уважаемый Алексей Юрьевич!

Мы сердечно поздравляем Вас  с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

Желаем Вам в наступившем году Огненного Петуха одержать победу по всем направлениям  Вашего беспокойного заведования в новом статусе полноценного Главы Николаевской областной государственной администрации!

Мы удовлетворены тем фактом, что Вы  прониклись всей глубиной проблемы возрастающей алкоголизации и наркотизации нашей области, особенно в отношении детей и подростков, и готовы к решительным мерам против этого нашего общего зла!

Мы предлагаем следующие основных 5 шагов для разворачивания бескомпромиссной борьбы по ликвидации детского пьянства и наркомании на Николаевщине:

Шаг № 1. Провести по Вашей инициативе и под Вашим личным руководством  расширенный общеобластной «круглый стол» на тему: «Ликвидируем детское пьянство и наркоманию вместе!» с привлечением активистов Общественного движения «Родители – против наркотиков!;

Шаг  № 2. Создать под Вашим личным руководством постоянно действующий  Николаевский  общеобластной штаб по ликвидации детского и подросткового пьянства, табакокурения  и наркомании в Николаевской области;

Шаг № 3. Организовать Общеобластную общественную приемную  Движения «Родители – Против Наркотиков!» для заинтересованных родителей, как настоящих, так и будущих, с местными отделениями при школах и других учебных заведениях Николаевской области;

Шаг» 4. Инициировать серию ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ информационных материалов  в Николаевских областных  СМИ – газетах, Интернет-изданиях, радио, телевидении путем выступлений авторитетных специалистов, распространения CD-изданий, листовок, проспектов, буклетов по антиалкогольной и антинаркотической тематике;

Шаг № 5. Разработать и принять на сессии Николаевского областного совета Общеобластную комплексную целевую программу на 2015-2020 годы по полной ликвидации в Николаевской области детско-подросткового пьянства и наркомании.

 

Мы приглашаем Вас лично принять  ЛИЧНОЕ участие в 6-м Общегородском РОДИТЕЛЬСКОМ ФОРУМЕ «Cовесть» “Детское пьянство и наркоманию ликвидируем вместе! (Николаевский эксперимент)”, который мы планируем провести в феврале-марте 2017 года в Городском Дворце творчества учащихся, ул.  Адмиральская,  31, предварительно согласовав с Вами дату и время его проведения и Вашего в нём участия.

Слава Украине!

Зі щирою повагою до Вас та до Ваших колег

Юрін Юрій Олексійович,

Засновник та Видавець

журналу «Горожанин»,

член Національної спілки

 журналістів України,

Ініціатор і лідер

Громадського руху

«Батьки – проти наркотиків!»,

yurin040661@yandex.ru

068 114 88 30,   55 01 20

Стехін Петро Дмитрович,

 Ініціатор Цілеспрямованої соціально-комп'ютерної мережі «Батьки України – проти наркотиків!», Президент Миколаївського міського інтелектуально-комп’ютерного клубу «Третя хвиля»

stekhinpdm@rambler.ru

050 824 62 58,  37 32 67

 

11.01.2017

Продолжение следует…

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