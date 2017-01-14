В Николаеве создали реестр коммунальной собственности города

В 2016 году управление коммунальной собственности Николаевского городского совета провело инвентаризацию коммунального имущества и создало реестр, в котором будет храниться собранная информация.

Об этом в ходе годового отчета команды городского головы Николаева сообщил начальник управления коммунальной собственности Юрий Гавриш.

Так, по его словам, в 2016 году в коммунальную собственность принято 3 общежития, 8 жилых домов. Помимо этого на баланс ОСМД было передано 94 жилых домов. Для сравнения, в 2015 году на баланс ОСМД передали только два дома.

- Поступления от аренды объектов городской коммунальной собственности мы в городской бюджет составили 11 миллионов гривен, что на 1,86 миллионов гривен больше, чем за аналогичный период 2015 года, - сообщил Гавриш.

Также по его словам, в 2016 году было изготовлено 247 технических паспортов свободных и арендованы нежилых помещения, при этом ранее было всего три таких паспорта.

Как рассказал Гавриш, в 2016 году была завершена инвентаризация коммунального имущества. Общее количество городских организаций – 280, объектов недвижимого имущества – 1685, жилых домов – 2892, 67 общежитий, 206 легковых автомобилей, 341 автомобиль спецтехники, 54 грузовых автомобиля, 269 плавсредств, 62 троллейбуса, 60 трамваев, 2 автобуса, 3 мотоцикла, 158 велосипедов, 22 трансформаторные подстанции, 490 животных.

- Реестр коммунального имущества. На сегодняшний день мы его создали, он проходит тестирование. Есть начальная версия и он наполняется. Каждый горожанин сможет зайти и посмотреть информацию об объекте, - заявил Гавриш.

Как известно, Юрий Гавриш возглавил управление коммунальной собственностью в мае 2016 года, выиграв конкурс.