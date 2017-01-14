Мэр Николаева заявил о том, что здания, возведенные с нарушением законодательства, будут сноситься

Александр Сенкевич Городская власть Николаева будет сносить архитектурные строения, в случае выявления нарушений законодательства при их строительстве.

Такое заявление в ходе годового отчета о проделанной работе сделал городской голова Николаева Александ Сенкевич, отвечая на вопрос о судьбе ресторана «Мафия».

В частности, отвечая на вопрос о том, законно ли строительство нового ресторана, Сенкевич отметил, что давать такую оценку не в его компетенции. По словам Сенкевича, на вопрос о том, были ли нарушения при строительстве «Мафии» должна отвечать ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция). При этом он добавил, что в случае выявления нарушений законодательства, в дальнейшем, городская власть сделает все, чтоб помешать работе нового объекта.

- Я противник сноса каких-либо сооружений, для которых законно выделена земля, законно утверждена документация, выдано законное разрешение на начало строительства, законно построено, которое соответствует проекту, а потом сказать, что все это незаконно. Так никто к нам, извините, из инвесторов не зайдет. С другой стороны я противник того, что если есть техническая документация и строители специально нарушают ее и надеются, что ее примут и так. Мы будем мешать таким объектам работать, будем им всячески препятствовать в нарушении ими законодательства, - заявил Сенкевич.

В качестве примера, Сенкевич привел пример того, как в прошлом году было снесено двухэтажное здание, которое «стояло в воротах железнодорожных города Николаева и было снесено нашими коммунальными службами».

- Мы показали, что мы можем сносить. Я думаю, что в 2017 году мы будем продолжать эту работу и все временные сооружения, незаконные строительства, если закон нам разрешит… В частности снос того объекта нам делегировала исполнительная служба. Когда доходит до сноса, а исполнительная служба говорит, что у нее нет денег, то мы найдем эти деньги, учтем, как говорится, - заявил Сенкевич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты горсовета Николаева создали комиссию для проверки строительства ресторана «Мафия» в центре города.

Также напомним, как в начале октября этого года мэрия Николаева обратилась в ГАСК с просьбой остановить строительство ресторана на проспекте Центральном в районе пересечения с улицей Соборной, так как было выявлено, что строительство ресторана происходит не по утвержденному властями проекту.

В свою очередь представители компании-застройщика заявили, что строительство ресторана ведется в соответствии с действующим украинским законодательством - все необходимые процедуры пройдены и соблюдены.

30 октября в зале Дворца творчества учащихся на улице Адмиральской состоялись общественные слушания по данному вопросу. Большинство участников поддержали продолжение строительства.