Николаевское КП «Центр защиты животных» больше не стерилизует животных: работы вывели в аутсорсинг

Стерилизация бродячих животных в Николаеве, которую ранее осуществляло КП «Центр защиты животных», выведена в аутсорсинг.

Такое заявление в ходе своего годового отчета сделал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Так, по словам мэра, решение поручить проведение стерилизации животных другим фирмам было принято из соображений экономии.

- Мы отдали на аутсорсинг стерилизацию животных. Это стало дешевле для городского бюджета, - заявил Сенкевич.

По его словам, на КП «Центр защиты животных» существует ряд проблем, одна из которых – отсутствие транспорта для отлова бродячих животных.

Вместе с тем, Сенкевич отметил, что Николаев не является худшим или не лучшим городом в вопросе борьбы с бездомными животными. По мнению городского головы, полное уничтожение бродячих псов не будет решением проблемы. В подтверждение своих слов, он привел пример того, как в ряде украинских городов, при подготовке к «ЕВРО-2012» массово уничтожали бродячих животных. Несмотря на их истребление, спустя несколько лет, в тех городах снова стали появляться стаи бездомных животных.

По словам Сенкевича, такая ситуация связана с тем, что хозяева домашних животных противятся чипированию своих питомцев.

- Чипирование – это не серьга, которая в ухе висит. Это такой маленький чипик, который находится под кожей у собаки и с помощью которого, в случае утери собаки, можно найти ее хозяина. В случае, если хозяин выгнал эту собаку, его можно оштрафовать из-за того, что он плохо обращается с животными, - сказал Сенкевич.

Также, по его словам, для решения проблемы с бродячими животными, была начата работа над реализацией грантового проекта по увеличению питомника КП «Центр защиты животных» за счет небюджетных средств.

Как известно, в последнее время все чаще появляются сообщения о том, что бездомные собаки нападают на жителей города Николаева. Одной из жертв медикам пришлось ампутировать руку.

Ранее, комментируя ситуацию с бродячими животными, Сенкевич заявлял, что в Николаеве около семи тысяч бездомных собак и быстрого гуманного решения проблемы нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве департамент ЖКХ рассмотрит петицию о создании приюта для животных.