«Укрзалізниця» запустит поезд с вагонами-трансформерами

С 17 января «Укрзалізниця» запускает новый скоростной поезд сообщением Киев-Ивано-Франковск с вагонами-трансформерами.

Об этом сообщил глава «Укрзалізниці» Войцех Балчун в своем Facebook.

По его словам, скоростной поезд Ночной экспресс №149 сообщением Киев-Ивано-Франковск будет иметь новые вагоны с мебелью, трансформируются.

Они позволяют перевозить пассажиров как вагонами для сидения, так и спальными вагонами.

По словам Балчуна, это позволит значительно повысить комфорт перевозок и эффективности использования подвижного состава.

Например, на маршрутах до 500 километров этим составом можно осуществлять три рейса за сутки, в пределах 800 километров – 2 рейса.

"На этом конкретном рейсе пассажиры сэкономят и время в пути: вместо нынешних 11+часов в Ивано-Франковск будет меньше 9-ти часов", - написал глава «Укрзалізниці».

Напомним, ранее Балчун уже заявлял о том, что железнодорожные билеты подорожают в 2017 году.