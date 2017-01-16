Телеканал СТБ показал российскую «Битву экстрасенсов» с участием боевиков из Донбасса

В передаче «Битва экстрасенсов» на телеканале СТБ приняли участие террористы "ДНР".

Об этом написал на своей странице в Facebook волонтер Роман Синицын.

Сейчас по СТБ транслируется 17 сезон «Битвы экстрасенсов», который снимал российский телеканал ТНТ.

Синицын опубликовал скриншот 3 серии сезона. В передаче принимали участие мужчины, одетые в форму, как у боевиков на Донбассе. Также у них на рукавах нашивки, которые похожи на «герб» «ДНР».

В ходе эксперимента экстрасенс сказал, что один из бойцов воевал в Украине (передача снималась в Москве), где над ним «издевались, заставляли могилу себе копать». Где именно «служил» мужчина, он не уточнил. В украинской версии эфира его слова о том, что он «служил в Украине» не показали.

В Сети бурно отреагировали на появление людей во вражеской военной форме на украинском телеканале, передает «InfoResist».

Так юрист и волонтер Максим Дижечко в свою очередь добавил, что на СТБ маги помогают боевикам.

«В битве экстрасенсов на СТБ маги помагают солдатам «ДНР или «ЛНР». Или это Русские Офицеры. Включите, мне это кажется или это правда?» — написал он.

По словам пользователей соцсети, украинцам показали не всю версию программы, убрав слова экстрасенса, что один из бойцов воевал на Донбассе. Кроме того, в сети опубликовали видео из программы, где действительно звучат слова экстрасенсов об участии боевиков в военных действиях на Донбассе и в Чечне.

Позже украинский телеканал СТБ извинился за показ в эфире программы «Битва экстрасенсов» пророссийских боевиков, которые воевали на Донбассе. Об этом председатель правления ЗАО «Международный Медиа Центр — СТБ» Владимир Бородянский сообщил в Facebook.

«Россия и Украина, по вине России, враждуют, российские военные присутствуют на Донбассе, Россия аннексировала Крым. Показ данной программы с моральной точки зрения недопустимый. Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям», — заметил он.

«Мы приняли такие решения: 1. Прекратить показ программы Битва экстрасенсов, производства телеканала ТНТ. 2. Уволить сотрудников, которые допустили выход программы в эфир», — добавил Бородянский в социальной сети.

Как известно, телеканал «СТБ» входит в медиагруппу StarLightMedia, кроме телеканалов ICTV, Новый канал, М1, М2 и QTV, контролирует которую Виктор Пинчук.

Напомним, в Киеве облили краской приемную телеканала «Украина» из-за трансляции пророссийского сериала