Николаевский вуз в Международном экономическом рейтинге назван «Предприятием 2016 года»

В конце 2016 года Международный экономический рейтинг «Liga optimorum», который является членом международной рейтинговой Ассоциации «International Rating Association» (Гонконг), партнером «Standard Chartered Rating GmbH» (Германия) и представителем группы международных компаний (Гонконг, Германия, Швейцария) удостоил НУК имени адмирала Макарова почетного звания «The Enterprise of the Year 2016» – «Предприятие года 2016» в сфере «Высшее образование» за безупречную деловую репутацию.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Кроме этого НУК принят в Действительные члены Лиги лучших предприятий Украины, а Ректор Сергей Рыжков этой же Ассоциацией признан «Руководителем года 2016» за эффективное и профессиональное управление предприятием», - говорится в сообщении.

Кроме того в вузе отметили, что «Предприятие года» – это почетный статус, которым награждаются лучшие предприятия Украины: за достижения преимуществ над конкурентами; за выдающиеся достижения в жизни компании (создание бренда, открытие производства, реализация инвестиционного проекта, выход на новые рынки сбыта, изобретение ноу-хау и т.д.); за участие в создании прочной предпринимательской (сообщества) платформы для будущих поколений.

«Подарки для НУК в виде соответствующих сертификатов пришли прямо на заседание конференции трудового коллектива НУК 30 декабря 2016 года, где они были торжественно представлены трудовому коллективу и ректору Сергею Рыжкову, который отчитывался за работу в 2016 году и получил полную поддержку и признание», - отметили в университете.

- Такая награда в который раз подтверждает успешную реализацию выбранного университетом Европейского вектора развития, а руководство НУК принимает на себя обязанности лидера в области качества оказания услуг в сфере высшего образования и научным исследованиям, обеспечивает необходимые ресурсы для эффективного сотрудничества с целью удовлетворения ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон и реализации научного, педагогического и творческого потенциала сотрудников. НУК все надежней утверждается на рынке образовательных услуг Европы, с каждым разом повышая уровень во всех своих направлениях, – говорит ректор НУК Сергей Рыжков

При этом в вузе отметили, что НУК прошел сертификационный аудит системы управления качеством на соответствие требованиям стандартов ISO 9001: 2008 и ДСТУ ISO 9001: 2009. Так «Бюро Веритас Сертификейшн Украина» подтвердило соответствия требованиям стандартов ISO 9001: 2008 и ГОСТ ISO 9001: 2009 системы менеджмента качества НУК и предоставило университету 9 февраля 2015 два соответствующих сертификата.