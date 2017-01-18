Николаевцев зовут на контрактную службу в армии – предлагают зарплату от 7 тысяч гривен и соцгарантии

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 17 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(10)   

Ингульский районный военный комиссариат города Николаева объявляет набор мужчин  возрастом от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины.

Об этом идет речь в сообщении военкомата.

В ВСУ предлагают желающим вступить на контрактную службу:

- высокий социальный статус;

- получение воинской профессии;

- высокое денежное довольствие: солдаты – от 7 тысяч гривен, сержанты – от 8 тысяч гривен, офицеры – от 9 тысяч гривен;

- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 дней + выплаты на оздоровление в размере 70% месячного денежного обеспечения;

- зачисление срока службы в Вооруженных силах в страховой стаж;

- пенсия после 25 лет службы.

Заключение контракта гарантирует:

- вещевое обеспечение и питание за счёт Министерства обороны;

- бесплатное медицинское обслуживание и лечение;

- право на бесплатное получение жилья;

- компенсацию аренды жилья;

- бесплатное обучение в вузах во время прохождения службы;

- возможность получения офицерского звания для граждан с высшим образованием.

Требования к кандидатам: образование – среднее и выше, пригодность к воинской службе по состоянию здоровья, отсутствие судимости, желание служить в Вооруженных силах Украины.

За справками и дополнительной информацией можно обращаться по адресу: г. Николаев, проспект Мира, 24А или по телефонам – 0512 21 40 48; 095 065 02 55; 095 001 86 27.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество