Николаевцев зовут на контрактную службу в армии – предлагают зарплату от 7 тысяч гривен и соцгарантии

Ингульский районный военный комиссариат города Николаева объявляет набор мужчин возрастом от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины.

Об этом идет речь в сообщении военкомата.

В ВСУ предлагают желающим вступить на контрактную службу:

- высокий социальный статус; - получение воинской профессии; - высокое денежное довольствие: солдаты – от 7 тысяч гривен, сержанты – от 8 тысяч гривен, офицеры – от 9 тысяч гривен; - ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 дней + выплаты на оздоровление в размере 70% месячного денежного обеспечения; - зачисление срока службы в Вооруженных силах в страховой стаж; - пенсия после 25 лет службы.

Заключение контракта гарантирует:

- вещевое обеспечение и питание за счёт Министерства обороны; - бесплатное медицинское обслуживание и лечение; - право на бесплатное получение жилья; - компенсацию аренды жилья; - бесплатное обучение в вузах во время прохождения службы; - возможность получения офицерского звания для граждан с высшим образованием.

Требования к кандидатам: образование – среднее и выше, пригодность к воинской службе по состоянию здоровья, отсутствие судимости, желание служить в Вооруженных силах Украины.

За справками и дополнительной информацией можно обращаться по адресу: г. Николаев, проспект Мира, 24А или по телефонам – 0512 21 40 48; 095 065 02 55; 095 001 86 27.