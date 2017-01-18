Николаевцев зовут на контрактную службу в армии – предлагают зарплату от 7 тысяч гривен и соцгарантии

Ингульский районный военный комиссариат города Николаева объявляет набор мужчин возрастом от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины.
Об этом идет речь в сообщении военкомата.
В ВСУ предлагают желающим вступить на контрактную службу:
- высокий социальный статус;
- получение воинской профессии;
- высокое денежное довольствие: солдаты – от 7 тысяч гривен, сержанты – от 8 тысяч гривен, офицеры – от 9 тысяч гривен;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 дней + выплаты на оздоровление в размере 70% месячного денежного обеспечения;
- зачисление срока службы в Вооруженных силах в страховой стаж;
- пенсия после 25 лет службы.
Заключение контракта гарантирует:
- вещевое обеспечение и питание за счёт Министерства обороны;
- бесплатное медицинское обслуживание и лечение;
- право на бесплатное получение жилья;
- компенсацию аренды жилья;
- бесплатное обучение в вузах во время прохождения службы;
- возможность получения офицерского звания для граждан с высшим образованием.
Требования к кандидатам: образование – среднее и выше, пригодность к воинской службе по состоянию здоровья, отсутствие судимости, желание служить в Вооруженных силах Украины.
За справками и дополнительной информацией можно обращаться по адресу: г. Николаев, проспект Мира, 24А или по телефонам – 0512 21 40 48; 095 065 02 55; 095 001 86 27.