Бывший офицер очаковских «морских котиков» перешел на ответственную должность в мэрию Днепра

Бывший офицер 73-го Очаковского морского центра специального назначения Максим Музыка перешел на работу в мэрию Днепра.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал мэр Днепра Борис Филатов.

Музыка уже приступил к работе. Среди его задач в муниципалитете – создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, социальная реабилитация инвалидов и участников АТО, выдача торговых лицензий ветеранам боевых действий. Точное наименование должности Музыки пока что не сообщают, днепровские СМИ называют его советником Филатова.

Справка

Максим Музыка – киевлянин, активный участник Майдана. Во время Революции Достоинства он организовал бесплатные курсы самозащиты для журналистов и активистов. С началом российской агрессии в Крыму и на востоке страны помогал украинским военным. Стоял у истоков известной волонтерской организации «Народный тыл».

Летом 2014 года добровольцем ушел на фронт и сразу же попал на штурм Саур-Могилы в составе добровольческой разведгруппы Героя Украины Игоря Гордийчука. В октябре 2014 года, во время пребывания в новом терминале Донецкого аэропорта, попал в объектив фотокорреспондента «Los Angeles Times» Сергея Лойко и послужил прототипом одного из героев его романа «Аэропорт». В 2015 году был мобилизован как офицер запаса и до конца апреля 2016 года служил командиром группы спецназа 73-го центра спецопераций. Был ранен. Награжден государственной медалью «Защитнику Отечества». Также является автором сборника поэзии «Тихотворения» и книги «Саур-Могила: военные дневники».