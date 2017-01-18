Жовтневый райсуд дал 8,5 лет тюрьмы николаевцу, воевавшему на стороне боевиков в составе «Вымпела»

Жовтневый районный суд Николаевской области на 8,5 лет осудил николаевца, который воевал на стороне боевиков в составе незаконной группировки «Вымпел».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что житель Николаева в 2014 году присоединился к боевикам т.н. "ЛНР". Сначала он находился в составе террористической группировки "управление гуманитарных операций", специализировавшегося на диверсиях против мирного населения под видом украинских подразделений. Затем боевик перешел к незаконным вооруженным формированиям "батальон специального назначения "Вымпел", в котором принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Оперативники СБ Украины задержали боевика в ноябре 2015 года, когда он прибыл в родной город в "отпуск". Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили удостоверение террористической группировки, двухсотграммовую тротиловую шашку с двумя взрывателями и инструкцию по работе с взрывчатыми веществами.

Решением суда боевик был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 ("Создание террористической группы или террористической организации") и ч. 1 ст . 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно "Преступности. НЕТ" речь идет о Вячеславе Лебедеве, который был задержан в Николаеве 6 ноября 2015 года.

Напомним, ранее прокуратура просит приговорить к 10 годам лишения свободы двоих николаевцев — 38-летнего Максима Кривича и 21-летнего Вадима Киналя за участие в террористической организации «ДНР».