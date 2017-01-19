На Николаевщине грабители планировали отобрать у мужчины пенсию, но у того не оказалось денег

В Еланецком районе Николаевщины двое грабителей вломились в дом и избили 75-летнего мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Злоумышленники, чтобы отобрать у мужчины пенсию, ворвались в его жилище, выбив дверь. Но во время разговора с мужчиной они поняли, что просчитались с датой получения пенсии. Грабители избили старика и забрали у него мобильный телефон, 60 гривен и музыкальную колонку.

В течение двух суток полицейские установили местонахождение злоумышленников возрастом 25 и 29 лет, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Отобранное имущество полицейские изъяли и вернули владельцу.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»). Относительно грабителей решается вопрос об объявлении о подозрении и избирается мера пресечения.