Организация пограничников Вознесенска получила областной статус

В конце 2016 года общественная организация «Воины-пограничники Вознесенска» получила документы, подтверждающие её новый статус. Теперь это организация областного уровня, которая изменила своё название согласно новых уставных документов.

Об этом сообщает сайт «Маю право».

Пограничники переименовали свою организацию в «Ветераны-пограничники Николаевщины» и решили сотрудничать с пограничниками других районов Николаевской области.

Такую идею уже поддержали местные власти города Южноукраинска – для работы организации было выделено помещение, где можно проводить собрания и организовывать встречи ребят-пограничников.

- Идея расширить территорию деятельности нашей организации с Вознесенска и Вознесенского района на всю область возникла ещё весной прошлого года. Потому что к нам в гости ежегодно на День Пограничника, который празднуется 28 мая, приезжают ребята, проходившие службу в погранвойсках, и с Веселиново, и с Южноукраинска, и с Братского, и с других районов. Это стало уже хорошей традицией. Поэтому решили помочь им объединится, так сказать, на местах - в своих районах. Так как нам есть что вспомнить, о чём поговорить. Есть чем заняться и сейчас, в наше не совсем мирное время, - рассказывает глава организании Эрик Григорян.