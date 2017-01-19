Временного замглавы Львовской таможни задержали на взятке

Сотрудники военной прокуратуры Западного региона и Национальной полиции задержали при получении более $5 тыс. взятки временно исполняющего обязанности заместителя председателя Львовской таможни Юрия Борисова.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В пресс-службе военной прокуратуры также подтвердили, что их сотрудники сейчас работают в помещении Львовской таможни.

Отмечается, что, в соответствии с приказами Государственной фискальной службы и Львовской таможни, обязанности выполнения врио замначальника заканчивались 20 января 2017 года.

Напомним, глава управления киевской таможни задержан на взятке в полтора миллиона гривен.