В центре Николаева предприниматели самовольно выстроили магазин на тротуаре, а теперь скрываются от ГАСКа

В самом центре Николаева, на проспекте Центральном между улицами Соборной и Московской фирма «Стив», имея разрешение на размещение киоска размером 4 квадратных метра, выстроила капитальный магазин на 21 квадратный метр, практически перегородив проход пешеходов по тротуару.

Как сообщил «Преступности.НЕТ» советник Николаевского городского головы Андрей Ермолаев, Николаевский городской совет 28 апреля 2009 года дал ООО «Стив» в аренду участок городской земли площадью 21 квадратный метр, из которых 4 метра – для размещения торгового киоска, а 17 метров для крытой площадки для ожидания общественного транспорта.

«Договор аренды несколько раз продлевался на тех же условиях. И все соответствовало проекту до осени 2016 года. Неожиданно ООО «Стив» решило застроить всю арендованную площадь и разместило там павильон на всю площадь 21 квадратного метра, хотя по договору на киоск выделялось всего 4 квадратных метра. А навес в итоге был обустроен на землях города, размещен над тротуаром в стороне от остановки и вышел чуть ли не на проезжую часть», - рассказал Ермолаев.

Данное строительство предприниматели подали перед Государственной архитектурно-строительной инспекцией как реконструкцию нежилого помещения под магазин с навесом, намереваясь, как говорит советник мэра Николаева, затем получить свидетельство о собственности и превратив временное сооружение в объект недвижимости.

«При этом еще была захвачена часть городской земли, так как согласно декларации, поданной в ГАСК, площадь строящегося объекта составляет уже 38.3 квадратных метра. В качестве архитектора проекта был указан Домарацкий А.В. Но на письменный запрос горсовета был получен ответ, что данный проект архитектор Домарацкий не разрабатывал. На лицо подлог документов. На основании этого в ГАСК было направлено письмо с требованием провести проверку и отменить декларацию на начало работ. Так же готовятся документы для передачи в правоохранительные органы по двум фактам: подлог документов и самозахват земельного участка», - говорит Андрей Ермолаев.

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По его словам, данная схема широко применялась в прошлом недобросовестными предприятиями: они получали в аренду землю для размещения временных сооружений, затем путем подлога документов подавали декларацию на начало работ и затем об окончании работ, после этого оформляли право собственности на объект недвижимости и получали адрес. В итоге, как говорит советник мэра, вместо временного киоска получался полноценный стационарный магазин в тех местах, где возможно только размещение временных сооружений.

Однако, в данном случае ГАСК все-таки вмешался в ситуацию. Согласно ответу ГАСКа на обращение исполкома Николаевского городского совета от 5 января текущего года, инспекторы несколько раз пытались найти застройщиков, но им это не удалось.

«Управлением установлен факт самовольного строительства, поскольку объект построен за пределами отведенного земельного участка по договору аренды земли от 4 июня 2009 года №6627 и без должным образом разработанного и утвержденного проекта. Земельный участок не был отведен для этих целей. ГАСК принимает меры по отмене декларации о начале строительства от 4 ноября 2016 года и декларации о готовности объекта к эксплуатации от 26 декабря 2016 года», - говорится в документе.

Также в николаевском ГАСКе обратились в Центральный райотдел полиции и Николаевскую местную прокуратуру №1 с просьбой принять меры реагирования по статье 197-1 Уголовного кодекса Украины касательно самовольного строительства и самовольно занятого земельного участка.

Согласно данным Единого государственного реестра, учредителями ООО «Стив», зарегистрированного в Николаеве по адресу переулок Парусный, 1, квартира 36 являются Валерий Жарёнов, Владимир Теселько и Станислав Оксанич.

Примечательно, что в декларации о начале строительства, которую ООО «Стив» подало в ГАСК, предприниматели сами себе указывают, что им городским советом дан земельный участок не 21 квадратный метр, а 38 квадратных метров, таким образом самовольно присвоив себе 17 квадратных метров городской земли.

Кроме того, на запрос заместителя мэра Николаева Юрия Степанца к частному предпринимателю Александру Домарацкому, который указан в декларации как автор проекта, последний ответил, что никаких проектов по реконструкции на проспекте Центральном 75/12, что позволяет говорить о подлоге документов.

Более того, еще в апреле 2016 года директор ООО «Стив» Валерий Жарёнов обращался в мэрию Николаева с просьбой оформить необходимые правовые документы для реконструкции их киоска и остановки на Соборной/Центральном. Однако, тогда вице-мэр Юрий Степанец ответил Жарёнову, что временные конструкции, коим является торговый киоск, не подлежат реконструкции. Таким образом, выходит, что предприниматели проигнорировали отказ мэрии и решили строить магазин на городской земле без каких-либо на то оснований.

В телефонном разговоре с корреспондентом «Преступности.НЕТ» один из учредителей ООО «Стив» Станислав Оксанич на просьбу прокомментировать ситуацию ответил, что ему нужно подумать, что сказать и предложил дать его позицию по данному делу в понедельник, 23 января.

На данный момент в выстроенном киоске уже работают сигаретный ларек и кафе.

Напомним, ранее, 1 ноября 2016 года мэр Николаева Александр Сенкевич во время сессии Николаевского городского совета заявил, что магазин, который появился на проспекте Центральном в районе остановки Соборная, установлен «по беспределу» и должен быть демонтирован.