Проектные менеджеры «Агентства развития Николаева» получили в прошлом месяце от 24 до 80 тысяч гривен

Среди подрядчиков, которые были привлечены к работе коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» была дочь вице-мэра по вопросам ЖКХ Валентина Гайдаржи и дочь депутата от «Нашего края» Олега Крисенко, а нанятые для написания проектов люди получили в декабре 2016 года десятки тысяч гривен.

Об этом в своем блоге «ИмБурДе «Агентства развития Николаева»: на что ушли бюджетные деньги?», размещенном на «Преступности.НЕТ» пишет журналист Александра Ющишена (Вязникова).

Так, по ее информации, согласно порталу Е-data за последние три месяца около 12 тысяч гривен зарплаты за выполнение договора подряда получили Анастасия Валентиновна Гайдаржи и Анастасия Олеговна Крисенко.

«По «случайному» стечению обстоятельств, фамилии и отчества обеих девушек отсылают нас к двум людям, можно сказать, из окружения Сенкевича. Первый – это вице-мэр Николаева по вопросам ЖКХ Валентин Гайдаржи, а второй – депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Наш край», Олег Крисенко. Всего 12 тысяч гривен, подумает кто-то, но ведь всем давно известно, что «дьявол кроется в мелочах», - пишет Ющишена.

При этом, Ющишена отметила, что суммарно более 300 тысяч гривен за «разработку проектов развития города» было перечислено на счета проектных менеджеров за декабрь месяц 2016 года.

«Вместе с тем, во второй половине декабря, судя по информации портала использования публичных, то есть наших с Вами денег, следует, что ряд людей получили суммарно 328 тысяч гривен за «разработку проектов развития города». Каждый из проектов, а их, якобы, было 41, был оценен в 8 тысяч гривен. При этом все деньги получили семь так называемых «проектных менеджеров», заработав таким образом за декабрь месяц по несколько десятков тысяч гривен», - пишет Ющишена.

Также, согласно информации, опубликованной автором блога следует, что директор КУ, за апрель-декабрь 2016 года получил 131 тысячу 350 гривен (в качестве зарплаты и возмещение затрат на командировки).

«В среднем это 16,5 тысяч гривен в месяц. Как известно, «Агентству развития Николаева» хотят поднять зарплаты в этом году и, согласно штатному расписанию, директор КУ сможет получать около 22,5 тысяч гривен», - пишет автор.

Примечательно, что большинство транзакций «Агенства развития» были проведены именно в декабре.

«Еще одним предновогодним приобретением агентов развития стала покупка канцелярии на 21 тысячу гривен и офисной бумаги на 16 тысяч гривен у одного и того же ФЛП Райнова. Учитывая, что в среднем бумага формата А4 стоит 80 гривен, то на такую сумму можно купить 200 упаковок бумаги, а это 100 тысяч листов. Не факт, конечно, что бумага только формата А4, но, в любом случае, остается вопрос, зачем «Агентству развития» столько переработанной древесины, если сегодня так много говорят о переходе на электронный документооборот?», - пишет Ющишена.

Помимо этого, коммунальное учреждение заплатило 49 тысяч гривен фирме «Триботехника» (директор этой фирмы Юрий Клименко) за ремонт помещения, которое оно арендует у управления коммунальной собственности Николаевского горсовета (в здании николаевского горисполкома) за 1 гривну.

Из информации, опубликованной Ющишеной следует, что проектными менеджерами КУ «Агентство развития Николаева» был написан 41 проект, из заявленных в программе 80.

"Что внутри этих разработок? Опять же, насколько компетентны их разработчики? Где утвержденная Стратегия развития Николаева, которая, исходя из принятой городской программы, должна была появиться в марте-декабре 2016 года?", - задается вопросом Ющишена.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что «Агентству развития Николаева» хотят поднять зарплаты и выделить 1,5 миллиона на развитие города.