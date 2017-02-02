Ученые заявили о обнаружении континента, который исчез 84 миллиона лет назад

Ученые заявили о том, что им удалось обнаружить останки континента, который располагался между Индией и Мадагаскаром и исчез 84 миллиона лет назад.

Выводы ученых были опубликованы в журнале «Nature Communications», пишет «Зеркало недели».

Плита небольшого континента располагалась между Индией и Мадагаскаром до распада суперконтинента Годвана около 200 миллионов лет назад. Теперь же палеонтологи утверждают, что им удалось обнаружить остатки этой плиты на современном острове Маврикий. Маврикий – вулканический остров, который сформировался в результате извержения вулкана примерно 8-9 миллионов лет назад. Вместе с тем, исследователям удалось обнаружить в его породах вещество, возраст которых составляет около трех миллиардов лет. Более того, обнаруженный минерал – циркон, который характерен именно для континентальных пород.

Впервые следы циркона были обнаружены на Маврикии несколько лет назад, но тогда они были найдены в песке и могли быть занесены морской водой с ближайшего континента. Однако на этот раз находка сделана непосредственно в застывших породах самого острова.

«Тот факт, что мы обнаружили здесь циркон соответствующего возраста, указывает, что под Маврикием находятся древние породы, которые могут иметь лишь континентальное происхождение», – подчеркивает один из исследователей Луис Эшваль.

По мнению исследователей, тяжелые останки континентальной плиты, затонувшие под Индийским океаном, могут объяснять ряд гравитационных аномалий, которые наблюдаются над ним. «Континент Маврикий» мог распасться из-за движения Мадагаскара в сторону от Индии к Африке, ближе к которой он располагается сегодня. Возможно, другие его части будут найдены и на соседних с Маврикием островах Индийского океана.