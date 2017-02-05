«У нас идет борьба не за украинский язык, а против русского», - Сергей Жадан

Известный украинский писатель Сергей Жадан считает, что языковой вопрос – это козырная карта, которая достается каждый раз из кармана, когда власть не может ответить на социальные или экономические вызовы.

Об этом пишет «Новое время».

Напомним, ранее в Верховную Раду подали законопроект, которым предлагают расширить сферы использования украинского языка – в государственной и общественной жизни, а также в СМИ. Данный законопроект, который может и не получить одобрения парламента, вызвал широкие дискуссии в прессе и социальных сетях.

- У нас происходит борьба не за украинский язык, а против русского. Такая небольшая подмена понятий, а она меняет фактически все, - сказал он.

По его словам, многие патриоты Украины, которые говорят по-русски, оказываются в роли изгоев.

- Страна, которую они поддерживают, за которую они борются и готовы умирать на фронте, вдруг начинает бороться с ними. Они вдруг оказываются в роли людей, которые должны оправдываться и защищаться. Это не конструктивная позиция, - подчеркнул Жадан.