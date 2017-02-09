«Брали за горло: плати деньги!» - хирург после «10-летней травли» хочет возглавить Николаевскую облбольницу

Игорь Красножон В конкурсе по замещению вакантной должности главного врача Николаевской областной больницы принимает участие хирург с 32-летним стажем Игорь Красножон, который заведует хирургическим отделением больницы с 2002 года.

Об этом стало известно в ходе проведения первого этапа соответствующего конкурса в Николаевской облгосадминистрации в четверг, 9 февраля.

- Я работал себе заведующим отделением, мне нравилась моя работа, хотелось развиваться и совершенствоваться дальше, но мы дошли до такого предела, что о каком-то развитии речи нет, стоит вопрос о выживании. Поэтому я иду на этот шаг осознанно. Я считаю, что можно совмещать приятное с полезным. Можно быть и главным врачом – руководить больницей, координировать работу отделений, и можно оставаться хирургом, - сказал он. – Некоторые вопросы нужно продумать, с некоторыми людьми переговорить, не жажду крови, но я буду подбирать людей, с которыми можно работать.

По его словам, у него был многолетний конфликт с бывшим главным врачом больницы Виктором Видяпиным, на отделение не выделялось должное финансирование, и в случае, если он не победит в конкурсе, а травля продолжится, он намерен уволиться.

- В кассу мы платили большие деньги, но они к нам не возвращались. Сделать что-то у себя было просто невозможно, а нас брали за горло: плати, плати деньги! Эти деньги уходили в фонд (работающий при больнице - ПН)… Мне тоже это не нравится, что до такого состояния довели отделение. Были бы те деньги, что мы сдавали в фонд, у нас была бы «ляля»… Я специалист, я врач, я найду себе применение. Если будет та же травля… вы меня извините, уже 10 лет живу в травле, то, наверное, придется работу менять, - отметил он.

Говоря о проблемах, которые на сегодняшний день существуют в больнице, он назвал те, что требуют незамедлительного решения.

- Областная больница расположена на огромной территории, которая неухоженная, заросшая бурьяном, летом были случае нападения на людей бездомных собак. Заборы искорёженные. Территория практически представляет собой проходной двор, что мешает движению транспорта и перемещению персонала… Считаю, что много затрат, чтобы облагородить территорию, починить заборы, сделать обходные пути, не надо, - отметил Красножон.

Кандидат считает, что для укомплектования больницы «по минимуму» в ней необходимо открыть урологическое, проктологическое и травматологическое отделения. При этом требует переоснащения приемное отделение, где попросту невозможно в случае необходимости оказывать эффективную ургентную помощь. Также он выступает за покупку нового компьютерного томографа, строительство прачечной и проведение ремонтов в помещениях больницы.

- Корпуса старые. 4-этажный корпус находится в аварийном состоянии. Там текут трубы, подмывается фундамент. Об этом при моей памяти говориться уже не первый год, но ничего не делается, - сказал врач. - Отопление в больнице газовое, электросети перегруженные и изношенные, часто бывали поломки. Летом даже было возгорание силового кабеля… В больнице нет прачечной. Бывают задержки с бельем по 3-5 дней. Белье приходится возить через весь город. Считаю, что это тоже большая недоработка руководства.

Все озвученное, по его словам, - это те вещи, которые реально исправить в кратчайшее время.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на конкурс главного врача Николаевской областной больницы подался депутат облсовета от «Оппозиционного блока» Николай Лучный.