В Николаеве МВД начало выдавать международные водительские права

В Николаеве и по всей Украине с 9 февраля в территориальных сервисных центрах МВД можно получить международное водительское удостоверение.

Об этом сообщили в пресс-службе главного сервисного центра МВД Украины.

«Международное водительское удостоверение – это новая услуга сервисных центров МВД, которая никогда ранее не была доступна в МРЭО. Получить международное водительское удостоверение можно только при наличии национального водительского удостоверения, при этом национальное удостоверение не изымается. По международным нормам, оно выглядит как небольшая картонная книжечка. Благодаря ему расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами, а также оно имеет большое значение для граждан, которые длительное время находятся за рубежом» - объясняет руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Такое удостоверение значимо для граждан Украины, которые работают за рубежом или временно проживают за пределами Украины, а также которые собираются путешествовать автотранспортом.

Международное водительское удостоверение выдается на месте, без сдачи экзаменов на основании национального водительского удостоверения сроком действия на 3 года. Стоимость услуги составит 34,16 гривны. Для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД, независимо от места регистрации, и предоставить следующие документы: оригинал национального водительского удостоверения; паспорт гражданина Украины; паспорт гражданина Украины для выезда за границу; фотографию размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.

Для быстрого информирования и консультации граждан в сервисных центрах МВД функционирует фейсбук-страница Главного сервисного центра МВД и телефон для справок (044) 290-19-88.

Напомним, ранее в МВД подробно объяснили, кто и когда должен будет пересдавать экзамены на права.