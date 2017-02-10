Николаевская полиция уничтожила более 220 единиц сданного и изъятого оружия

В Николаеве полиция в плавильной печи уничтожила более 220 единиц сданного и изъятого оружия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Утилизация проводится несколько раз в год под наблюдением специальной технической комиссии. Очередной процесс уничтожения добровольно сданного, найденного и изъятого оружия состоялся в цехе государственного предприятия. В плавильной печи завода расплавили охотничьи ружья, газовые и пневматические пистолеты, обрезы, ножи, нунчаки, кастеты, самодельные устройства для стрельбы. Процесс уничтожения подтвердили соответствующим комиссионным актом», - рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская полиция отрапортовала, что уничтожила в плавильной печи 339 единиц изъятого оружия.