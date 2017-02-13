Грузовики «Прометея», направляющиеся в Николаев, вновь поймали с перегрузом

Три грузовых автомобиля группы компаний «Прометей», которые направлялись в расположенный в Корабельном районе Николаева порт «Ника-Терра», поймали с перегрузом в Кропивницком (Кировоград).

Об этом на своей странице в Facebook сообщила николаевская журналистка Татьяна Локацкая.

«Что там у нас было про давление на бизнес? Что там про Николаевскую область в негативе? Вчера в Кировограде были составлены акты на три грузовика. У каждого вес брутто около 70 тонн. Вот один «Scania», вез кукурузу. Автомобильный перевозчик – «Прометей». Заказчик – ДП «Снигиревский КХП», грузополучатель – ТОВ «Ника-Терра». Вес - 73 тонны 180 кг. Директор Хачикян Р.В. выпуск разрешил (и подпись)», – пишет Локацкая.

При этом он отмечает, что после составления актов водители устроили скандал и уехали.

«Да, по нашей Н-14. Да, в нашу область. З перемогою нас!» – резюмировала журналист.

Напомним, в августе прошлого года в Новом Буге сотрудники полиции совместно с представителями местной власти заблокировали движение грузовых автомобилей сельскохозяйственного предприятия «Прометей» и не пропускали их до тех пор, пока масса перевозимого ими груза не была приведена в соответствие с существующими нормами.