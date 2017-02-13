«Через две недели возможны веерные отключения»: Минэнергетики советует Кабмину ввести режим ЧП

Министерство энергетики решило внести на рассмотрение Кабмина распоряжение об объявлении чрезвычайного положения в энергосистеме из-за дефицита угля антрацитовой группы.

Об этом на заседании антикризисного энергетического штаба сообщил министр Игорь Насалик.

«Мы подготовили распоряжение о временных чрезвычайных мероприятиях на рынке электроэнергии и в ближайшее время будем вносить на Кабинет министров», — сказал он.

На вопрос, когда стоит ожидать кризисной ситуации, министр ответил: «Через две недели начнутся, учитывая запасы, которые у нас есть по разных генерациях, этот срок может быть от 14 до 45 дней. Но можно сказать, что через две недели мы столкнемся с проблемой покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме».

По его словам, запасы антрацита на ТЭС и ТЭЦ на сегодня составляет около 927 тыс. тонн. «Когда будут сработаны эти остатки угля, мы не сможем обойтись без ограничения потребителей, применяя специальные графики аварийных отключений», — сказал в свою очередь и.о. руководителя «Укрэрнего» Всеволод Ковальчук.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допускает возможность веерных отключений с конца марта в случае продолжения полного блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО.