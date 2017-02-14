«Это просто ужас!» - ведущая «Ревизора» о том, в каких условиях торгуют мясом на николаевском рынке

Ведущая Наталья Кудряшова и команда нового телепроекта «Ревизор: Магазины» со скандалом проверили качество продукции и санитарные условия работы торговцев в мясном павильоне на рынке «Колос» в Николаеве.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Так как это был первый опыт проверки «Ревизора» на николаевском рынке, результаты были впечатляющими.

- Посмотрите, кровь забилась во все поверхности, во все щели, - комментирует ведущая свои запачканные перчатки после осмотра холодильника, где лежит мясо.

В ответ на претензии к Кудряшовой подбежала женщина-продавец с какими-то бумагами в руке, которые якобы доказывают наличие у нее сертификата качества на мясную продукцию. На просьбу ведущей ознакомиться с документами продавец отказалась давать их в руки.

- Вам не положено. Не надо людей вводить в заблуждение. Вы нечестный журналист, так не делают... - отвечала продавец ведущей. - Где мокрая печать, где стикеры, где информация, дайте я посмотрю? – ревизор вступила в словесную перепалку с продавщицей. – Все хранится в грязи, в антисанитарных условиях. Это просто ужас!

Кроме этого, претензии Кудряшовой касались санитарных условий работы самих торговцев. К примеру, оказалось, что в мясном павильоне нет возможности элементарно помыть грязные руки.

За день до этого телевизионная ревизия проходила в супермаркете «МЕТРО» в Соляных, а также рыбном маркете «Дон Маре» на проспекте Мира. Остальные подробности приключений команды «Ревизор: Магазины» в Николаеве можно будет увидеть уже в апреле этого года, когда запланирован старт проекта на «Новом канале».

Напомним, ранее телеведущая Ольга Фреймут обнаружила, что в николаевском супермаркете продавали алкоголь детям и еду с кишечной палочкой.