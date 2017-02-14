«Есть опасные участки», - от мэрии Николаева требуют отремонтировать Турбинную и Новозаводскую улицы

Патрульная полиция потребовала от мэрии Николаева отремонтировать дорогу, предпринять меры для безопасности движения на улицах Новозаводская и Турбинная.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Патрульные отмечают, что Департамент ЖКХ выполнил их предписания об установке отсутствующих люков на колодцах и решеток ливневой канализации на Новозаводской, которая определена для движения большегрузного транспорта. Коммунальщики накрыли более 20 люков и "ливневок".

«Вместе с тем, неудовлетворительным остается состояние дорожного покрытия… На улице Турбинной есть выдавливания дорожного профиля от 0,4 до 0,8 метра площадью более 2 тысяч квадратных метров. Состояние улиц Новозаводская и Турбинная является неудовлетворительным, а на некоторых участках опасным: улица Турбинная дома №15/1, 15Б, улица Новозаводская дома №6А, 10, 20, на пересечениях с улицами Электронной, Волонтерской, Днепровской. С целью устранения выявленных недостатков полицейские выдали предписания Департаменту ЖКХ и подготовили информацию в горсовет», - отмечено в сообщении.

Напомним, что в октябре 2016 года патрульные уже просили мэрию Николаева отремонтировать дорогу на улицах Турбинная, Новозаводская и Троицкая. В ноябре 2016 года сообщалось о «временном» ремонте дороги на Турбинной.