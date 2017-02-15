«Укрзалізниця» показала вагоны-салоны с шикарным интерьером

«Укрзалізниця» запустила поездки в вагонах-салонах с пышным интерьером с портьерами, коврами и кожаной мебелью.

Об этом сообщает ВВС-Украина.

Стоить премиальная услуга будет как 11 билетов в спальном вагоне плюс многочисленные сопутствующие расходы.

«Для сравнения, стоимость 11 спальных билетов из Львова в Харьков — это 13 тысяч гривен. В обычной кассе купить билет на такое путешествие не получится. Эти вагоны заказывают заранее через письменную заявку», - пишет издание.

В вагоне предусмотрена спальня, зал, кабинет, кухня, душ и туалет. Также есть отдельное купе для обслуги и охраны.

Напомним, опубликовано фото общественного туалета железнодорожного вокзала в Николаеве.