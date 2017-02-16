У 18 из 20 судей Верховного суда Украины родственники работают в правовой сфере

Подавляющее большинство судей Верховного суда Украины имеют родственников, работающих в судебной системе, правоохранительных органах или юридической сфере.

Об этом сообщают «Наші гроші».

Соответствующий вывод позволяет сделать анализ деклараций семейных связей судей ВСУ, обнародованных Высшей квалификационной комиссией судей Украины. Отмечается, что нередко родственники судей работают в том же Верховном суде Украины. Так, на административных или вспомогательных должностях в ВСУ работают племянницы судей Каныгиной, Кривенды и Кузьменко, племянник судьи Короткевича, сын судьи Ковтюк и дочь судьи Охримчук.

У двух судей ВСУ есть родственники в Генпрокуратуре, а в прочих Высших судах на различных должностях работают родственники еще шести судей Верховного суда. Супруга судьи Михаила Грыцива в 2002-2011 годах была судьей львовского хозсуда, С 2011 – является судьей Львовского апелляционного хозсуда. Его сын – Назар Грыцив в 2008-2014 годах был прокурором прокуратуры Сиховского района Львова, а с тех пор – прокуратуры Львовской области. В то же время его дочь Галина Грыцив в 2010-2016 годах была помощником судьи Львовского окружного админсуда. С марта 2016 года она – помощник секретаря Пленума Высшего админсуда. Жена судьи Александра Прокопенко работает лаборантом в Военно-медическом управлении СБУ. Его сын с марта 2016 года является детективом НАБУ.

30 сентября 2016 года вступили в силу изменения в Конституцию Украины в части правосудия и Закона «О судоустройстве и статусе судей», в связи с чем в стране стартовала судебная реформа. Верховный суд стал высшей судебной инстанцией Украины, его состав должен быть сформирован из судей, избранных по итогам открытого конкурса. 26 декабря стало известно о том, что к участию в конкурсе на занятие должностей судей обновленного Верховного суда допущены 653 кандидата. Конкурс объявлен на 120 вакантных должностей, по 30 судей в каждый кассационный суд.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина оказалась на пятом месте в мировом рейтинге «кумовства».