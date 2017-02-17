«Там отмываются деньги»: депутаты бюджетной комиссии Николаевского горсовета настаивают на проверке ЖКП «Південь»

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Вячеслав Янков
Члены постоянной  депутатской комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития подготовили на имя руководителя Государственной финансовой инспекции (бывшее КРУ) и городского головы Николаева Александра Сенкевича обращение с просьбой проверить деятельность ЖКП «Південь».

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Вячеслав Янков, который входит в состав бюджетной комиссии.

По его словам, информация, которую директор ЖКП «Південь» Игорь Белый подал в налоговую инспекцию свидетельствует о нарушениях на предприятии.

- Я дал зацепку. Пусть дальше разбираются наши правоохранительные органы. Это не наша компетенция. Те нарушения, которые были выявлены при подаче документов в налоговую, там сразу налицо тот факт, что там просто отмываются деньги. Там «мертвые души» - люди оформлены, но их там нет, - сообщил Янков.

При этом он добавил, что после выявления нарушений, депутатская комиссия подготовила обращения в соответствующие органы.

- Мы обращаемся в КРУ (Государственная финансовая инспекция, - ПН), мы обращаемся на городского голову пусть проводят расследования, пусть занимаются. Наша комиссия подготовила соответствующие обращения, - сказал депутат.

Кроме этого он сообщил, что по его информации на ЖКП «Південь» числится около 50 «мертвых душ». Помимо этого руководство предприятия увеличило штат работников.

- Там ИТР служащие – начальники по безопасности и прочие люди, которых по штату в принципе не должно быть. Я, в принципе, догадываюсь для чего это все делается, - рассказал Янков.

И добавил, что зарплата рабочего персонала и администрации разительно отличаются.

- Доход руководителя 26 тысяч за квартал, а, допустим. Того же дворника – 5 тысяч. Как вы счиаете, это соизмеримо? – задается вопросом депутат.

Как известно, в Николаеве депутаты раскритиковали работу директора ЖКП «Південь», который «устроил на работу своих людей»

Напомним, ранее сообщалось о том, что Игорь Белый в 2014 году был замешан в скандале с препятствованием журналистской деятельности корреспонденту Александру Влащенко в здании Николаевской облгосадминистрации. Тогда, некие люди, заявляя, что они «общественные активисты», заставили журналиста удалить фотографии, сделанные на совещании с губернатором Николаевской области Николаем Романчуком, угрожали Влащенко физической расправой, после чего еще несколько часов удерживали его в одном из кабинетов в здании Николаевской облгосадминистрации.

Отметим, что в итоге ни Игорь Белый, ни его товарищ так и не понесли ответственности за свои действия благодаря тому, что николаевская полиция так и не смогла расследовать открытое нею уголовное производство. 

Кроме того, согласно словам мэра Николаева Александра Сенкевича, Белый изъявлял желание ознакомиться с предприятием и его ранее уже направили на ЖКП «Південь», чем дали определенный приоритет перед конкурсом.

Также отметим, что ЖКП «Південь» является монополистом по обслуживанию жителей Ингульского (Ленинского) района Николаева.

 

Александра Вязникова

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русскийобщество