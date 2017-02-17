В Николаеве пациентка больницы покончила с собой, выпрыгнув из окна 4-го этажа

В среду, 15 февраля, 36-летняя пациентка Николаевской областной больницы покончила с собой, выпрыгнув из окна 4-го этажа.

Информацию о происшествии «Преступности.НЕТ» подтвердили в Заводском отделе полиции Николаева.

На месте происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Тело погибшей было осмотрено экспертом-криминалистом, который не обнаружил иных травм, кроме полученных при ударе о землю. Однако окончательную причину смерти установит Бюро СМЭ.

По данному факту полицией было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Как известно, согласно процедуре, подобные происшествие изначально квалифицируются именно по этой статье УК.

В то же время, как стало известно «Преступности.НЕТ» из достоверных источников в больнице, у пациентки была последняя стадия ракового заболевания и прогнозы врачей были неутешительными – жить ей оставалось совсем мало.

Напомним, в марте прошлого года в Николаеве 77-летний мужчина, страдающий от тяжелой болезни, покончил жизнь самоубийством, выстрелив из охотничьего ружья себе в живот.