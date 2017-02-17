В Минске несколько тысяч человек вышли на «Марш рассерженных белорусов»

В Минске несколько тысяч человек вышли на акцию «Марш рассерженных белорусов», направленную против «налога на тунеядство». Таких массовых акций не было в Минске с 2010 года.

Об этом сообщает «Белорусский партизан».

Участники акции вначале организовали народное собрание, а затем прошли шествием по проспекту Независимости и улице Советской.

«Молодые люди на ступеньках Дворца республики призвали к акциям гражданского неповиновения: не платить налоги, собирать местные комитеты по борьбе с налогом на «тунеядство». Оппозиционеры зачитали резолюцию, в которой содержатся три положения: отменить декрет №3, остановить снижение доходов населения, рост платы за коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста и провести справедливые выборы», - пишет издание.

«Кто главный тунеядец? Президент!» - написано на одной из растяжек. «Вот вам, а не налог» - говорилось на другой.

«Самые яркие участники на акции – анархисты, в респираторах, масках, с растяжками и файерами. Анархисты развернули растяжки так, чтобы их было видно проезжающим машинам. Мало флагов. Собрались люди, которые не поддерживают какие-то конкретные политические движения. Обычные белорусы, много 40-50-летних, средний класс, много пар. Очень много зевак. Анархисты, идущие впереди, запалили файеры. Колонна движется по проспекту Независимости под «Я ложил на вас свой огромный железобетонный болт». Автомобили сигналят в поддержку протестующим».

«Люди на площади Независимости скандируют «Уходи!». Эхо над сталинским минским ампиром: «Жыве Беларусь!». Некоторые участники акции говорят, что сами работают, но вышли на марш в знак солидарности с теми, кто получил «письма счастья». У многих «тунеядцами» стали родные или знакомые. После акции пытались задержать анархистов, но они отбились», - рассказывает издание об акции протеста.

Напомним, что в 2015 году в Минске прошла акция протеста против «фальшивых» выборов: люди скандировали «Лукашенко, уходи!».