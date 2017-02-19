Из конкурса на должности в Верховном суде выбыла южноукраинская судья – «в игре» остался николаевский депутат

Елена Волкова. Фото - сайт "Барометр" В Киеве 17 февраля прошел первый этап конкурса на должности судей нового Верховного Суда, в котором принимают участие представители Николаевской области.

Как сообщает «Громадська рада доброчесності», после установки персонифицированных результатов анонимного тестирования количество выбывший кандидатов составило 104 человека, а «в игре» (по выражению этого совета добродетельности) остался 521 кандидат. На первом этап конкурса были тесты на знание законодательства. В зависимости от суда, минимальный балл составлял от 54 до 60 баллов. Максимальный – 90.

Согласно результатам первого этапа судья Елена Волкова из Южноукраинского городского суда показала недостаточный результат (42,75 балла) и вылетела из конкурса. Председатель Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун не прибыла на конкурс, поэтому ей присвоили 0 баллов и добавили в список вылетевших.

В то же время ее заместитель Владимир Алейников набрал 75,75 балла и прошел дальше. К нему присоединился судья Ленинского районного суда Николаева Юрий Крутий (62,25 балла). И Алейников, и Крутий претендуют на должности в Кассационном уголовном суде.

Глава Николаевского окружного административного суда Всеволод Князева намерен попасть в Кассационный административный суд и прошел первый этап с результатом в 78 баллов. Кандидатом в этот же суд является депутат Николаевского городского совета от «Самопомощи» Ростислав Филевский, который набрал 69 баллов и также прошел дальше.

В непроходной список среди прочих попали судьи Верховного суда Украины Гуменюк, Пошва, Потыльчак (в отставке), три судьи Высшего административного суда (один из них в связи с неприбытием), четыре судьи Высшего хозяйственного суда и десять судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел (9 действующих и один в отставке, двое из этих судей не прошли отбор в связи с путаницей в кодах).