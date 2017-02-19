В Николаеве почтили память героев «Небесной сотни», расстрелянных на Майдане три года назад

В воскресенье, 19 февраля, николаевцы почтили память героев «Небесной Сотни», расстрелянных три года назад на Майдане в Киеве.

Около 100 горожан собрались на площади Соборной. После недлительного митинга они памятным шествием прошлись до сквера Европы к памятнику «Небесной сотни», где состоялся молебен по погибшим.

Перед шествием на площади выступили главы областных организаций партий «ДемАльянс» и «Народный рух Украины» Евгения Матейчук и Юрий Диденко. Другие лидеры николаевского Евромайдана на мероприятии не присутствовали.

По словам Диденко, хоть и официально День памяти «Небесной сотни» в Украине отмечается 20 февраля, они решили не изменять своим традициям и собраться в воскресенье, как собирались ранее.

Кроме того, выступая, он с сожалением отметил, что за три года так и не сбылось то, за что стояли люди на Майдане: в стране по-прежнему господствует олигархат. По его мнению, за 25 лет независимости к власти так и не пришли люди, которые по-настоящему болели за Украину.

В свою очередь Евгения Матейчук резко раскритиковала тот факт, что за три года не были привлечены к ответственности убийцы героев «Небесной сотни». Однако, она призвала всех, несмотря на все это, ежедневно вносить свою лепту в укрепление государства.

- Я зла, потому что каждый день вроде бы что-то делаешь, стараешься для города и области, а в масштабах ничего не меняется, потому что коррупция процветает, в судах нет справедливости, война продолжается на Донбассе… И, кажется, что нет конца и края… - сказала она. – Но я для себя приняла решение: если я буду развивать свою свободу, свои возможности каждый день делать все, чтобы служить Вам, то моя страна, мое государство станет сильнее на ту возможность и уровень, на который я выросла для себя.

Примечательно, что среди собравшихся не были замечены представители ни городской и областной властей, ни местного самоуправления.