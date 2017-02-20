Николаевская ОГА назначила повторный конкурс на директора Областного дворца культуры

Николаевский ОДК Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко подписал распоряжение о проведении повторного конкурса на должность директора Николаевского областного дворца культуры.

Соответствующее кадровое распоряжение размещено на официальном сайте ОГА.

Основанием для этого стало решение Центрального районного суда Николаева, которым были отменены результаты предыдущего конкурса, а Николаевскую ОГА обязали провести повторный конкурс.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя ОГА Виталия Киндратива.

Напомним, как ранее сообщалось, в конкурсе на должность директора ОДК победил директор детского городка «Сказка» Юрий Любаров. Сотрудники же дворца после решения комиссии возмутились этим, заявив, что требуют оставить руководителем дворца нынешнего директора Марию Добкину. По словам главы профсоюза работников дворца, конкурс прошел с нарушениями.

Сама Мария Добкина решила оспорить решение комиссии в суде, мотивируя иск значительными нарушениями: давление на членов комиссии, а также несоблюдение процедуры тайного голосования.

В итоге Центральный районный суд города Николаева принял решение признать недействительным конкурс на должность директора Николаевского Областного дворца культуры и обязал Николаевскую областную государственную администрацию провести его повторно.