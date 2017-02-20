«При Украине мы работу имели, а вы что сделали?»: в Симеизе местные жители массово рубят деревья в парке

В оккупированном Симеизе местные жители под прикрытием руководства «поссовета» массово пилят деревья в парке на дрова.

Видео конфликта, который произошел между жителями города из-за спиленных деревьев, было опубликовано на YouTube.

На видео рабочие уверяют, что делают это с разрешения «поссовета», но прохожие засомневались в существовании такого разрешения и просят его показать.

«Приехал хрен знает откуда! Таких как вы знаете сколько приехало? Санатории все, бл#дь, позакрывали! Мы при Украине работали. Мы работу имели, а вы что сделали? Еще приехал мне тут командовать», — заявил один из участников конфликта.

Судя по видеозаписи, срезанные и распиленные деревья из поселкового парка, продаются, как дрова, недалеко от места вырубки.

Внимание видео содержит ненормативную лексику!

Напомним, ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму налоговая будет отслеживать покупки жителей полуострова.