В Николаеве запустили акцию среди водителей «маршруток» по перевозке участников АТО бесплатно и с уважением

Суть акции, по словам ее инициаторов, состоит в том, чтобы военные почувствовали уважение и благодарность за то, что они делают. Для этого на транспортных средствах тех перевозчиков, которые присоединились к акции, будут размещены тематические наклейки с надписью: "В этом автобусе участников АТО перевозят с уважением и бесплатно".

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Презентация акции состоялась во вторник, 21 февраля, в Николаевском городском совете. Сотрудничество с перевозчиками инициировали представители Национального корпуса "Азов", «Всеукраинской ассоциации инвалидов АТО» и другие участники боевых действий.

Несмотря на то, что государство законодательно предусматривает льготы участникам АТО, они не всегда реализуются на практике. Присутствовавшие на встрече военные поделились своим негативным опытом общения с водителями маршрутных такси города.

- Мне проще было не прибегать к просьбе проехать по льготному. Это неприятно, остается осадок. Я чувствую себя каким-то неполноценным, - признался глава штаба Национального корпуса "Азов" в Николаеве Илья Зелинский. - Водители должны понимать, благодаря кому они имеют работу и мирное небо. Не все «атошники» из самоуважения пользуются этим, тем не менее, это минимальное, чем общество может их отблагодарить.

Глава «Всеукраинской ассоциации инвалидов АТО» Александр Терещенко сообщил, что ему тоже часто приходится сталкиваться с такой проблемой.

- Учитывая, что практически каждый участник АТО пережил посттравматический синдром, реакция зачастую достаточно эмоциональная. С другой стороны, мы, конечно, понимаем, что все водрузить на плечи перевозчиков нельзя, учитывая, сколько у нас в городе воинских частей и военнослужащих. Большой минус в том, что до сих пор не отработана система компенсации за перевозки, - считает Александр.

К присутствующим руководителям фирм-перевозчиков обратился и "киборг", глава Березанской райгосадминистрации Сергей Танасов.

- Я с 2004 года имею статус участника боевых действий, но раньше старался не пользоваться льготным проездом. Если задерживался на службе, то предпочитал ждать троллейбус или идти пешком, лишь бы не "кланяться" водителю. Но это было раньше. Если говорить о сегодняшнем дне: тот из водителей, кто был в АТО, меня поймет, какую часть жизни человек там оставил. Поверьте, это не самое приятное времяпрепровождение, постоянно рисковать жизнью. А к перевозчикам и водителям хочу обратиться с таким вопросом: благодаря кому вы сейчас работаете, стабильно платите налоги, и у вас еще не "отжали" бизнес? Были бы здесь другие флаги, ситуация у вас была бы не лучше, чем в так называемых "ЛНР", "ДНР". Если вы хотя бы в глубине души понимаете, что ребята для вас сделали, то поддержите акцию! - призвал Сергей.

Из 10 николаевских фирм-перевозчиков половина уже присоединилась к акции, среди них "Гуриг-Сервис", "Алан-Техно", "МиС", "ТФТ". Организаторы акции доброй воли надеются, что количество присоединившихся к ней будет только расти. После презентации акции первые наклейки были размещены на нескольких маршрутных такси.

Напомним, что ранее в Николаеве водитель маршрутного такси №31 отказал в льготном проезде бойцам 28-й отдельной механизированной бригады, которые являются участниками боевых действий на востоке Украины.

Также, как сообщалось ранее, николаевский перевозчик выплатит 5 тысяч инвалиду войны, которого водитель вытолкал из «маршрутки».