В Николаеве три компании презентовали свои проекты строительства завода по переработке мусора

В мэрии Николаева 21 февраля три компании презентовали свои предложения по строительству в городе завода по переработке и утилизации твердых бытовых отходов.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Свои проекты демонстрировали три компании: Piromak TD, Киевский котельно-механический завод имени Пархоменко и ППКФ «Теплоэлектросервис».

- Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы решить проблему утилизации твердых бытовых отходов. В итоге мы должны придти к тому, чтобы в Николаеве не захоранивались ТБО и отходы не загрязняли окружающую среду, - сказал мэр Александр Сенкевич.

Первую презентацию провела представитель компании Piromak TD Татьяна Школьная. Она рассказала об инновационном итальянском комплексе по переработке мусора Pirodistil Gasogeno. По словам Татьяны Школьной, такой завод способен перерабатывать органические и инертные материалы.

- К органическим материалам относятся покрышки, бумага, пластмасса, медицинские отходы, одежда, отходы, содержащие поливинилхлорид. К инертным материалам относятся металл, стекло, керамика, песок, камень, цемент, кирпич. Хочу обратить внимание на то, что такой комплекс также перерабатывает технические масла, которые были в эксплуатации. В процессе переработки органические материалы не оставляют пепел, то есть это абсолютно безотходное производство. Также при переработке в атмосферу не выбрасываются токсические вещества. В комплексе инертные материалы очищаются, в итоге мы получаем очищенные стройматериалы, которые могут быть повторно использованы, - рассказала Школьная.

После переработки мусора получается органическая продукция: рафинированная нефть, активированный уголь и синтезированный газ, а также очищенные инертные материалы. Чтобы этого достичь, применяется технология молекулярной дезинтеграции. При этом, как отметила Татьяна Школьная, соблюдаются все экологические стандарты.

Киевский котельно-механический завод имени Пархоменко предлагает принципиально иной метод борьбы с ТБО – сжигание мусора.

- Мы перерабатываем твердые бытовые и промышленные отходы, особо опасные твердые, костообразные и жидкие отходы, это химические отходы, отходы промышленных производств, нефтяные шламы, иловые остатки и так далее. Для этого у нас есть различные технологии. Первая: это стандартная колосниковая решетка, которая в течение последних 50 лет показала себя очень хорошо. Вторая: технология газификации. Третья технология: трубчатые печи, которые используются для переработки вредных и опасных отходов, - сказала представитель компании Марина Ипатова.

Такой мусоросжигающий завод ТБО превращает в энергию - тепловую и электрическую. После сжигания твердых бытовых отходов остается около 30% шлака. Хотя представители компании уверяют, что этот показатель легко можно довести до 10%.

Предприятие «Теплоэлектросервис» для утилизации твердых бытовых отходов предлагает использовать технологию низкотемпературного пиролиза. Используя ее, можно перерабатывать все органические отходы. При этом сортировать ТБО не нужно. Такой комплекс превращает мусор в жидкое топливо, тепловую и электрическую энергию. Строительство завода займет около 3 лет.

Напомним, что в феврале 2016 года сообщалось, что в Николаеве полигон ТБО заполнен на 75%.