Мэрия Николаева объявила конкурс на должность начальника городского управления здравоохранения

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 8 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

Лариса Дергунова (справа)
В Николаеве мэрия объявила конкурс на должность начальника управления здравоохранения городского совета.

Об этом сообщили в отделе кадров Николаевского горсовета.

Отметим, что к кандидатам, среди прочих, выдвигают высокие квалификационные требования:

- последипломная специализация по специальности «Организация и управление здравоохранением»;

- высшая квалификационная категория по врачебной специальности «Организация и управление здравоохранением», высшая категория по одной из медицинских специальностей;

- стаж работы по врачебной специальности и по специальности «Организация и управление здравоохранением» не менее 7 лет. Стажировка в органах управления высшего уровня.

Кроме того, от кандидатов требуют, чтобы они на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции заполнили электронную декларацию о доходах за прошлый год. Срок принятия документов продлится в течение 30 календарных дней.

Напомним, что бывшая начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Лариса Дергунова уволилась с занимаемой должности и будет руководить больницей №4

Ранее сообщалось, что дочь Ларисы Дергуновой Алена Глинка получила без конкурса часть помещений в больницах Николаева под аптеки.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество